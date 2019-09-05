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Историческая миссия: Абэ предложил обязательно заключить мирный договор

, 12:54 Видео 41

Премьер-министр Японии уверен, что больше нельзя заставлять людей ждать.

Фото : Григорий Сысоев / РИА Новости

Тема:
ВЭФ-2019 93

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе большого пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в четверг, 5 сентября, призвал президента России Владимира Путина целенаправленно двигаться в направлении заключения мирного договора между странами.

Глава японского правительства напомнил, что Россия и Япония еще в 1956 году «твердо пообещали строить отношения на принципах миролюбия и добрососедства». Абэ подчеркнул, что в настоящее время двустороннее сотрудничество показывает, что оба государства двигаются в этом направлении ускоренными шагами, и следующим пунктом должно стать исполнение «исторической миссии» — заключение мирного договора.

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели», — заявил премьер-министр.

В завершении Абэ добавил, что заключение договора откроет безграничные возможности для народов двух стран.

Владимир Путин, в свою очередь, заявил о постоянном стремлении России в этом направлении. Добавив при этом, что необходимо учитывать обязательства Японии перед третьими странами, в частности, США.

Предложение со стороны России — подписать договор как можно скорее — прозвучало в ходе пленарного заседания ВЭФ в 2018 году. Владимир Путин тогда предложил Абэ мирный договор без предварительных условий. Позднее японский политик сообщил, что хочет завершить процесс переговоров до того, как покинет свой пост, то есть до 2021 года.

Тема:
ВЭФ-2019 93
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