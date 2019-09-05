Синдзо Абэ начал выступление на ВЭФ-2019 со стихотворения Тютчева

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начал свое выступление на большом пленарном заседании в рамках Восточного экономического форумам (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября, со знаменитого стихотворения Федора Тютчева о России.
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На этом оригинальность выступления японского главы правительства не закончилась. Он сообщил, что провел уже 27 двухсторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и теперь твердо может заявить, что они «съели пуд соли». По крайней мере именно так называют их отношения, так как они много раз ели вместе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ.