  1. Пятый канал
  4. Синдзо Абэ начал выступление на ВЭФ-2019 со стихотворения Тютчева

Синдзо Абэ начал выступление на ВЭФ-2019 со стихотворения Тютчева

, 12:27 Видео 77

В завершение премьер-министр Японии добавил, что с Россией иначе и не получится — только верить.

Фото : ТАСС/Терещенко Михаил

Тема:
ВЭФ-2019 93

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ начал свое выступление на большом пленарном заседании в рамках Восточного экономического форумам (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября, со знаменитого стихотворения Федора Тютчева о России.

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать

В Россию можно только верить», — продекламировал Абэ, добавив: «С Россией иначе не получится».

На этом оригинальность выступления японского главы правительства не закончилась. Он сообщил, что провел уже 27 двухсторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным и теперь твердо может заявить, что они «съели пуд соли». По крайней мере именно так называют их отношения, так как они много раз ели вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ.

Тема:
ВЭФ-2019 93
5 сент
Историческая миссия: Абэ предложил обязательно заключить мирный договор
5 сент
Скворцова не исключила появление в России четырехдневной рабочей недели
5 сент
Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых
5 сент
Беспилотная авиация, умные светофоры: какие заявления уже прозвучали на полях ВЭФ
5 сент
Путин на встрече с премьер-министром Малайзии отметил отношения приоритетного партнерства
5 сент
«Это катастрофа!» — Греф призвал отказаться от экзаменов в школе
5 сент
Премьер Малайзии не исключил переговоры с Путиным по крушению MH17
5 сент
Стартовал ключевой день ВЭФ-2019
5 сент
Лавров обозначил взаимовыгодность сотрудничества РФ и КНР
5 сент
Лавров: «Мы не можем позволить себе роскошь потерять договор СНВ-3»

Читайте также

Историческая миссия: Абэ предложил обязательно заключить мирный договор

Путин запустил программу кредитования молодых семей в ДВФО под 2% годовых
+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 5 сентября: Скорпионы, учите иностранный язык и жизнь изменится!

Последние новости

13:43
«Переделывали?» Фанаты Виторгана заподозрили, что его жена прибегла к пластике
13:36
Охранник рассказал о стрельбе по детском саду в Петербурге
13:34
Обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву рассмотрит комитет по регламенту СФ РФ
13:22
«Вот это автограф!» Анна Нетребко случайно запустила в зрителя букетом цветов
13:14
Стала известна личность женщины, чье изувеченное тело нашли закопанным в чемодане
12:54
Историческая миссия: Абэ предложил обязательно заключить мирный договор

Сейчас читают

Анна Седокова устроила скандал в клинике из-за обращения с ее сыном
Истерзанное тело женщины в чемодане выкопали в парке Петербурга
Светлана Лобода исполнила тверк в ответ на вопрос о совершенстве

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги