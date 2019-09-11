  1. Пятый канал
  4. «Нет времени умирать»: жители Италии в восторге от съемок «Бондианы»

«Нет времени умирать»: жители Италии в восторге от съемок «Бондианы»

, 19:51 Эфирная новость 27

По узким улочкам старинного города Матера носится раритетный Aston Martin. К слову, каскадеры пока ни разу не разбили уникальную машину агента 007.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau, 5-tv.ru

Старинный город Матера на севере Италии стал местом паломничества любителей «Бондианы». Там полным ходом идут съемки нового, 25-го по счету фильма, с рабочим названием — «Нет времени умирать».

Как рассказал один из ветеранов франшизы Пирс Броснан, на этот раз, полномочия агента 007, возьмет на себя не мужчина супер-герой, а женщина. Темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету именно ее героине передаст дела уставший от приключений Джеймс Бонд, которого уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг.

Местные жители вздрагивают от выстрелов и шарахаются от раритетного Aston Martin, который носится по узким улицам провинциального городка. Именно трюки на машинах привели зрителей в восторг — каскадеры пока ни разу не разбили уникальную машину агента 007.

Читайте также

+20° Днём +22°
Ночью +15°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

20:40
Беглов заявил о планах принимать более 12 млн туристов в Петербурге в год
20:26
«Наслаждаюсь свободой»: Обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня
20:12
Видео момента ДТП, в котором едва не погиб звезда «Улиц разбитых фонарей»
20:10
Кровавая драма: Муж едва не убил жену на глазах у детей в квартире Петербурга
19:59
Игра на раздевание: Королева опубликовала «компромат» на российских звезд
19:51
«Нет времени умирать»: жители Италии в восторге от съемок «Бондианы»

Сейчас читают

Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург
Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери после автокатастрофы
«Превращает жизнь мужчины в ад» — Сябитова о свадьбе Собчак с Богомоловым

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев