«Нет времени умирать»: жители Италии в восторге от съемок «Бондианы»

Старинный город Матера на севере Италии стал местом паломничества любителей «Бондианы». Там полным ходом идут съемки нового, 25-го по счету фильма, с рабочим названием — «Нет времени умирать».

Как рассказал один из ветеранов франшизы Пирс Броснан, на этот раз, полномочия агента 007, возьмет на себя не мужчина супер-герой, а женщина. Темнокожая актриса Лашана Линч. По сюжету именно ее героине передаст дела уставший от приключений Джеймс Бонд, которого уже в пятый раз сыграет Дэниэл Крейг.

Местные жители вздрагивают от выстрелов и шарахаются от раритетного Aston Martin, который носится по узким улицам провинциального городка. Именно трюки на машинах привели зрителей в восторг — каскадеры пока ни разу не разбили уникальную машину агента 007.