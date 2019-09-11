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  4. «Одни плюсы!» Анастасия Чернобровина рассказала о материнстве в 40 лет

«Одни плюсы!» Анастасия Чернобровина рассказала о материнстве в 40 лет

, 15:59 61

У популярной телеведущей два года назад родился сын Артемий.

Фото: ТАСС/ Михаил Метцель

Ведущая утренней программы на телеканале «Россия 1» Анастасия Чернобровина в интервью Starhit рассказала о том, каково быть мамой в 40 лет. В 2017 году у телеведущей родился долгожданный сын Артемий. После этого жизнь Анастасии сильно изменилась, на первое место встала семья, а не работа. Даже командировки, по ее словам, пришлось отменить.

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Телеведущая считает, что в позднем материнстве нет ничего плохого, наоборот, родители более осознанно подходят к воспитанию ребенка.

«Я родила в 40 лет, и ничего страшного в этом нет. Наоборот, одни плюсы! В молодости хочется еще мир посмотреть, и детки растут как трава в поле: неопытные родители не успевают им уделить должного внимания и заботы», — поделилась Чернобровина.

Как рассказывает популярная ведущая, в форму она пришла практически сразу. В первые две недели после родов она сбросила 11 килограммов из 13 набранных. А силы вернулись в полной мере, по словам Анастасии, только через два года, так как «такового декрета не было, все время работала».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голая Терешина наповал сразила поклонников талией после родов.

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