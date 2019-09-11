Большой завал: на автогонках в поворот не вошли сразу 11 авто

Массовой аварией закончились автогонки в Дании. Из 16 участников до финиша доехали лишь пятеро.

Остальные сошли, причем в одном повороте практически все разом. Всему виной дождь, который застал пилотов врасплох.

Как видно на кадрах с места происшествия, сначала на дуге не удержались три автомобиля, которые по цепочке завалили остальные машины. Гоночные авто кувыркались и переворачивались на глазах у зрителей.

Болельщики сравнили этот завал с эпизодом из знаменитого французского фильма «Такси-2». К счастью, никто не погиб.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент страшной аварии со звездой фильма «Ты у меня одна» Марком Горонком.