  1. Пятый канал
  4. Большой завал: на автогонках в поворот не вошли сразу 11 авто

Большой завал: на автогонках в поворот не вошли сразу 11 авто

, 21:34 Эфирная новость 19

Авария практически повторившая эпизод из фильма «Такси-2» произошла на соревнованиях в Дании.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / CrashRacing, 5-tv.ru

Массовой аварией закончились автогонки в Дании. Из 16 участников до финиша доехали лишь пятеро.

Остальные сошли, причем в одном повороте практически все разом. Всему виной дождь, который застал пилотов врасплох.

Как видно на кадрах с места происшествия, сначала на дуге не удержались три автомобиля, которые по цепочке завалили остальные машины. Гоночные авто кувыркались и переворачивались на глазах у зрителей.

Болельщики сравнили этот завал с эпизодом из знаменитого французского фильма «Такси-2». К счастью, никто не погиб.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент страшной аварии со звездой фильма «Ты у меня одна» Марком Горонком.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +15°
65.43
-0.01 72.22
-0.08
Гороскоп на 11 сентября: примите потоки космических сил, Рыбы!

Последние новости

22:02
Минздрав будет бороться за качество гослечения штрафами за нарушение стандартов
21:54
Прерванный полет «ястреба войны»: за что уволили Джона Болтона
21:48
Лишний вес и депрессия: Новые подробности о состоянии Заворотнюк
21:34
Большой завал: на автогонках в поворот не вошли сразу 11 авто
21:20
В Ростовской области борются с крупным степным пожаром
21:08
«В церковь в короне»: Собчак намерена обвенчаться с Богомоловым

Сейчас читают

Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери после автокатастрофы
Первым городом с четырехдневной рабочей неделей может стать Петербург
Вдова Кобзона спустя год после смерти мужа ведет активную светскую жизнь

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев