«Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» компенсацию

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко обозначил свою позицию по поводу транзита газа через территорию Украину «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.

Так, в случае отказа российской нефтяной компании от транспортировки газа через Украину, Киев будет настаивать на высокой денежной компенсации.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда „Газпрому“ не придется компенсировать нам эти $11-14 миллиардов. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери », — заявил Витренко.

Слушания по поводу разногласий между украинской стороной и «Газпромом» назначены на начало 2021 года. Украина будет в праве требовать от России компенсации и пересмотра транзитных тарифов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз ограничил доступ «Газпрома» к трубе Opal.