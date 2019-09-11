«Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» компенсацию

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко обозначил свою позицию по поводу транзита газа через территорию Украину «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.
Так, в случае отказа российской нефтяной компании от транспортировки газа через Украину, Киев будет настаивать на высокой денежной компенсации.
Слушания по поводу разногласий между украинской стороной и «Газпромом» назначены на начало 2021 года. Украина будет в праве требовать от России компенсации и пересмотра транзитных тарифов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз ограничил доступ «Газпрома» к трубе Opal.