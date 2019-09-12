«Мое ожидание»: Алла Пугачева опубликовала селфи в кружевной сорочке

Известная российская певица Алла Пугачева удивила поклонников интимным фото в Instagram. Примадонна в кружевной сорочке сделала селфи и выложила снимок в сеть. Фотографию она сопроводила строчками из пронзительной песни «Мой друг», которая звучала на юбилейном концерте артистки:

«Ночь непроглядная и в этом спасение.

Словно на цыпочках мое ожидание…»

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Instagram @alla_orfey

На фото запечатлено лицо 70-летней певицы крупным планом. Такое, как есть, без фильтров. Она грустно улыбается, глядя в объектив. Снимок тронул поклонников Пугачевой и собрал за ночь более 100 тысяч лайков.

«Фото не оставило равнодушной, вы молодец! Правда! Всем врагам назло!»

«Такая домашняя»

«В нежности этих добрых глаз можно утонуть».

«Наша любимая»

«Женщина вне времени! Браво, Алла!», — пишут комментаторы, среди которых отметились, в частности, Николай Басков и Яна Рудковская.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алла Борисовна опубликовала в своем аккаунте фотографию необычной пальмы, которая показалась подписчикам похожей на Филиппа Киркорова.