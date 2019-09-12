Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

Накануне бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова появляются все новые и новые детали предстоящего в пятницу, 13 сентября, торжества, а также подробности развития отношений светской пары.

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Так, давняя знакомая Богомолова, имя которой не называется, рассказала KP.RU, что жених похудел перед свадьбой на 18 килограммов.

«Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — цитирует издание приятельницу режиссера.

Специально ли Константин сбрасывал вес или это получилось само собой из-за любовных переживаний, женщина не уточнила. Она рассказала также, что еще в то время, когда общественность гадала, действительно ли между Богомоловым и Собчак что-то есть, режиссер уже собирался предложить возлюбленной руку и сердце. Но сделать это он решил в тот день, когда Ксения получит документы о разводе с Максимом Виторганом.

«Так и сделал. Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял!» — поделилась с журналистами знакомая Богомолова.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по слухам, свадьба обойдется Ксении Собчак и Константину Богомолову в 12 миллионов рублей. Известно также, что жених пригласил на торжество бывшую жену Дарью Мороз.