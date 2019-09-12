В МИД России заявили о риске начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 12 сентября, в ходе презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» в пресс-центре ТАСС заявил о существовании риска начала ядерной войны в современной международной ситуации.
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Дипломат отметил, что в действиях его западных коллег все больше проявляется эмоциональность и агрессия. Они предпочитают уходить от обсуждения назревших вопросов по существу и способствуют расшатыванию выстроенной системы контроля над вооружениями.
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Замглавы МИД РФ отметил, что ядерным державам следует переподтвердить недопустимость ядерной войны. По словам Сергея Рябкова, Москва намерена придерживаться сохранения и укрепления режимов контроля над вооружениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания назвала самое опасное оружие России.