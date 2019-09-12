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  4. В МИД России заявили о риске начала ядерной войны

В МИД России заявили о риске начала ядерной войны

, 15:29 Видео 92

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, особенно заметно проявление подобной негативной динамики в последний год.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг, 12 сентября, в ходе презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности» в пресс-центре ТАСС заявил о существовании риска начала ядерной войны в современной международной ситуации.

«Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год», — сказал Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что в действиях его западных коллег все больше проявляется эмоциональность и агрессия. Они предпочитают уходить от обсуждения назревших вопросов по существу и способствуют расшатыванию выстроенной системы контроля над вооружениями.

«Целенаправленно проводят откровенно деструктивную линию на слом наработанных десятилетиями эффективных договорных механизмов в сфере безопасности и стабильности. Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности», — заключил Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ отметил, что ядерным державам следует переподтвердить недопустимость ядерной войны. По словам Сергея Рябкова, Москва намерена придерживаться сохранения и укрепления режимов контроля над вооружениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания назвала самое опасное оружие России.

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