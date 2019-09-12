В сирийской Восточной Гуте, районы которой сейчас патрулирует российская военная полиция, обнаружена подземная база боевиков. Террористы использовали ее не только как укрытие, но и как тюрьму. Заложников там пытали, склоняли на сторону террористов, а несогласных убивали. Все найденные улики и документы главаря боевиков наши военные передадут сирийским властям. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин одним из первых побывал в жутком бункере. Подробности в репортаже.
Видео: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков
Сегодня, 8:22 Мировые новости Эфирная новость 18
В тюрьме террористы около пяти лет держали мирных жителей.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября
Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
«Я за тебя пойду под пули»: Павел Воля заставил плакать интернет-сообщество
«Дюймовочка!»: Барановская похвасталась свадебным платьем из живых цветов
Седокова в колготках в сетку на голое тело обольстила мужчин аппетитными формами
«Невероятно красивые!» Сколько Элджей и Ивлеева потратили на медовый месяц—фото
«Болезнь затянулась»: Звезде Comedy Woman не могут поставить точный диагноз
«Хочу спать!» Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха — видео
«Лифчик все портит!» Поклонники звезды «Папиных дочек» не оценили ее «мокрое» фото
Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
- 11 сент
- В Алеппо возрождают одно из самых крупных производств в стране
- 10 сент
- В Алеппо вновь открывается овощной рынок Сук Эль-Халь
- 5 сент
- Минобороны РФ опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
- 5 сент
- Четверых российских детей вернут из сирийских тюрем в Россию
- 5 сент
- Сирийскую территорию до сих пор приходится разминировать
- 4 сент
- Средства ПВО российской базы Хмеймим уничтожили беспилотники боевиков
- 3 сент
- Российские военные обеспечили тысячи сирийских детей наборами к школе
- 2 сент
- «Точный ответ террористам»: Госдеп прокомментировал атаку на Идлиб
- 1 сент
- США нанесли авиаудар по Идлибу без предупреждения России и Турции
- 30 авг
- Журналисты со всего мира приезжают к беженцам из лагеря «Эр Рукбан»
Читайте также
Ночью +13°
-0.01 72.22
-0.08
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 8:49
- «Мое ожидание»: Алла Пугачева опубликовала селфи в кружевной сорочке
- 8:43
- Ситуация с пожарами в лесах Амазонки близка к катастрофической
- 8:36
- В сети появилось видео со свадебным платьем Ксении Собчак
- 8:29
- Разведка США прогнозирует, что «Буревестник» будет создан раньше чем ожидалось
- 8:22
- Видео: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков
- 8:15
- «Отстаньте от парня»: Василий Уткин вступился за школьника, затравленного из-за прически
Сейчас читают
Новости Lentainform
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?