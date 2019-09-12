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  4. Видео: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков

Видео: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевиков

, 8:22 Эфирная новость 18

В тюрьме террористы около пяти лет держали мирных жителей.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4317

В сирийской Восточной Гуте, районы которой сейчас патрулирует российская военная полиция, обнаружена подземная база боевиков. Террористы использовали ее не только как укрытие, но и как тюрьму. Заложников там пытали, склоняли на сторону террористов, а несогласных убивали. Все найденные улики и документы главаря боевиков наши военные передадут сирийским властям. Корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин одним из первых побывал в жутком бункере. Подробности в репортаже.

Тема:
Война в Сирии 4317
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