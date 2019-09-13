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Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit

, 7:36 Эфирная новость 14

Французские производители шампанского завезли в Соединенное Королевство достаточное количество этого продукта. Оно позволит людям отметить Рождество и Новый год даже при возникновении перебоев с поставками из-за выхода из ЕС без сделки.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

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Жители Великобритании раскупили все шампанское. Они испугались, что скоро начнутся перебои с поставками. Все из-за Brexit, который намечен на 31 октября. А значит, рождественские праздники придется отмечать без традиционного игристого.

Тревогу разделяют и импортеры — они увеличили свои запасы по меньшей мере на год вперед. Французские производители завезли в Соединенное Королевство достаточное количество шампанского. Оно позволит людям отметить Рождество и Новый год даже при возникновении перебоев с поставками из-за выхода из Евросоюза без сделки.

Лондон традиционно является одним из крупнейших в мире потребителей шампанского. Только в прошлом году из Франции было поставлено около 27 миллионов бутылок.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в 2019 году будет по-настоящему горячая осень. Чего ждать в мировой геополитике в ближайшее время?

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