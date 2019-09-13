Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit

Жители Великобритании раскупили все шампанское. Они испугались, что скоро начнутся перебои с поставками. Все из-за Brexit, который намечен на 31 октября. А значит, рождественские праздники придется отмечать без традиционного игристого.

Тревогу разделяют и импортеры — они увеличили свои запасы по меньшей мере на год вперед. Французские производители завезли в Соединенное Королевство достаточное количество шампанского. Оно позволит людям отметить Рождество и Новый год даже при возникновении перебоев с поставками из-за выхода из Евросоюза без сделки.

Лондон традиционно является одним из крупнейших в мире потребителей шампанского. Только в прошлом году из Франции было поставлено около 27 миллионов бутылок.

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