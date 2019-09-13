«Охватывал ужас»: Дженнифер Лопес едва не отказалась от роли в «Стриптезершах»

Американская звезда Дженнифер Лопес, исполнившая главную роль в драме «Стриптезерши», была готова отказаться от предложения режиссера кинокартины Лорин Скафарии. Несмотря на то что, актриса часто выходит на сцену в облегающих платьях с глубокими декольте, она с трудом себя представляла героиней, танцующей на шесте в крошечном бикини.

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« Однако, несмотря на откровенность, это все-таки костюмы. Фильм требовал от меня перейти на следующий уровень и раздеться догола », — цитирует знаменитость Starhit.

После долгих раздумий Джей Ло почти отказалась от роли в драме. Она объяснила свое решение тем, что хотела отдохнуть от съемок и провести время со своим возлюбленным, занимаясь подготовкой свадьбы. Однако режиссер была готова ждать столько, сколько нужно. Никого другого на роль стриптезерши Скафария брать не хотела.

В конце концов, американская теледива приняла предложение и начала готовиться исполнить роль танцовщицы.

« От мысли, что придется взобраться на помост, когда одежды на моем теле не наберется и на зубную нить, охватывал ужас. Это вообще не я и не мое. Но стоило преодолеть себя и туда подняться, пришло волшебное ощущение „да в гробу я вас всех видала“. В такой ситуации нужно быть сильной, наглой, высокомерной, как рок-звезда, иначе сломаешься », — вспомнила актриса.

Лопес ходила по клубам, занималась своим телом и даже установила дома шест, чтобы тренироваться. В результате Джей Ло получилось произвести настоящий фурор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танцующая на шесте Дженнифер Лопес восхитила поклонников.