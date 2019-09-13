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Мама Ксении Собчак прибыла на свадьбу единственной дочери

, 11:54 Видео 833

Свадебная церемония состоится в Грибоедовском ЗАГСе Москвы в пятницу, 13 сентября. Ожидается присутствие около 300 гостей из представителей российского бомонда.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 24

Родственники и друзья телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова собираются у Грибоедовского ЗАГСа Москвы, где в пятницу, 13 сентября, должна состояться свадебная церемония знаменитостей. К месту торжества уже прибыла мать звезды Людмила Нарусова, подруга светской львицы Яна Расковалова и модельер Андрей Бартенев. Постепенно подходят другие гости.

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Поклонники с нетерпением ждали первых подробностей о торжестве. По слухам, молодожены решили не скупится на церемонии бракосочетания и подготовили грандиозное мероприятие. Ожидается, что поздравить знаменитостей со знаменательной датой придут многие представители российского шоу-бизнеса, среди них среди них — бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Земфира, Ульяна Сергиенко, Ульяна Цейтлина и многие другие. Вести мероприятие будет актер Игорь Верник.

После ЗАГСа влюбленные отправятся венчаться в церкви, где принесут клятвы верности друг другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак и Богомолов приехали в столичный ЗАГС на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Молодые вылезли из задней двери автомобиля, откуда обычно достают гроб.

Тема:
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