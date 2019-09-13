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Астролог предсказал будущее Собчак и Богомолова, венчающихся в «дьявольский» день

, 11:24 Эксклюзивное интервью 1 203

Павсекакий Богданов рассказал, что ждет звездную пару, решившую бросить вызов обществу и зарегистрировать брак в пятницу 13-е — день, в который присутствует демоническая энергетика.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 24

Известный маг и астролог Павсекакий Богданов (настоящее имя — Владимир) уже однажды сумел верно предсказать исход брака ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана. Тогда никто не поверил в то, что знаменитости не созданы друг для друга, однако со временем предсказание чародея подтвердилось.

Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

После разрыва с бывшим супругом светская львица решила в очередной раз испытать судьбу и снова пойти в ЗАГС — на этот раз с режиссером Константином Богомоловым. Пара решила устроить грандиозное торжество в честь своей свадьбы и принести клятвы верности друг другу прямо в церкви. И все это в пятницу 13-е — день, который в народе считают «дьявольским».

О том, повлияет ли выбор такой неоднозначной для даты для свадебной церемонии на судьбу влюбленных, Павсекакий рассказал в интервью 5-tv.ru.

«Действительно в судьбе Собчак записано два брака, и те события, которые сейчас формируются, они формируются на чувствах, формируются на эмоциях, но судя по тому, что я видел в гороскопе, пока этот союз как брак не записан, потому как сейчас она вступает в эти отношения с некой опаской», — отметил астролог.

Предсказатель уверен, что Собчак и Богомолов не придают особого значения дате, которую выбрали для торжества, и не верят в суеверия. Тем не менее, пятница 13-е несет в себе негативную энергетику, этот день «ассоциируется с чем-то демоническим», убежден Богданов.

«С учетом того, что социум относится негативно и изначально этому союзу предрекают что-то негативное, плюс они еще сами подчеркивают негативное число, и действительно то, что я вижу в гороскопе, ничего хорошего из этого ждать не стоит <.> В ближайшие года полтора-два года этот союз… либо они останутся на всю жизнь вместе, либо расстанутся полностью врагами», — предсказал провидец.

Он добавил, что влюбленные решили обвенчаться в церкви неслучайно. Таким образом они якобы хотят «декларировать» обществу серьезность своих намерений и чувств друг к другу. Однако нельзя пренебречь тем, что христианский обряд знаменитости хотят выполнить в «демонический» день, считает Павсекакий.

«Это все на противоречии, это все вызов обществу. И, как правило, любые вызовы обществу заканчиваются тем, что общество побеждает», — заключил астролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак опубликовала трогательное фото с обручальными браслетами. 

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