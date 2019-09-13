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Видео: Собчак и Богомолов приехали в столичный ЗАГС

, 11:28 Срочная новость 1 274

На главное светское мероприятие осени съезжаются именитые гости.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 24

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов прибыли в Грибоедовский ЗАГС. Главное светское событие осени, как и обещалось, проходит в пятницу, 13 сентября.

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Молодожены прибыли к месту регистрации оригинально — на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас».

Оригинальны и гости мероприятия. Например, известный дизайнер и художник Андрей Бартеньев, как всегда, в неожиданном костюме. На вопрос 5-tv.ru о том, зачем он прибыл в столичный ЗАГС, он заявил, что представляет фракцию борющихся за счастье.

По информации инсайдеров, праздник потом продолжится в ТК «Петровский пассаж». Предварительно, на свадьбу приглашено около 300 человек. Среди гостей ожидаются — бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, Рената Литвинова, Константин Эрнст, Земфира, Ульяна Сергиенко, Ульяна Цейтлина и многие другие. Вести мероприятие будет актер Игорь Верник.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, стоимость банкета приблизительно — 16 миллионов рублей. За час до приезда в ЗАГС Ксеня Собчак опубликовала на своей странице свадебное платье, назвав сегодняшний день самым главным.

Тема:
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