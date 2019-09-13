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  4. ГИБДД оценила видео со свадьбы Собчак и Богомолова

ГИБДД оценила видео со свадьбы Собчак и Богомолова

, 17:24 Видео 522

Катафалк молодоженов с надписью «Пока смерть не разлучит нас» заинтересовал правоохранителей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 32

Видео от 13 сентября с участием свадебного кортежа светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова не обошло вниманием Госавтоинспекцию Москвы. Сейчас полиция изучает выложенный в сеть ролик, на котором новобрачные с ветерком колесят по Москве, подтвердили в ведомстве 5-tv.ru.

Любопытство полиции и других посмотревших видео вызвал автомобиль, который жених и невеста выбрали для поездки в торжественный день. Машиной оказался катафалк. На нем под объективами десятков кинокамер и фотоаппаратов пара подъехала к Грибоедовскому ЗАГСу. Для бракосочетания виновники торжества вышли из авто через багажник ногами вперед.

Журналисты спросили молодых, почему их выбор пал на столь необычное для такого случая транспортное средство.

«Там все написано», — ответил Константин Боголов и указал на дверную надпись красными буквами на черном фоне: «Пока смерть не разлучит нас».

Однако правоохранителей куда больше насторожило не средство, а способ передвижения. По непонятной причине после ЗАГСа Собчак и Богомолов рассекали по столице на праздничном катафалке с открытым багажником. Именно эти кадры, снятые очевидцами, изучат в полиции. На них видно, сколь опасно выбранное развлечение как для самих возлюбленных, так и для других участников дородного движения. Казалось бы, еще немного, и катафалк понадобится паре по своему привычному назначению, а фраза «Пока смерть не разлучит нас» станет актуальной в первый же день брака.

Не исключено, что после торжественного события супругам придется пояснить смысл эпатажного поступка сотрудникам ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru писал, что в интернете появились фотографии Собчак и Богомолова из ЗАГСа.

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