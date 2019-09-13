Опубликованы фото Собчак и Богомолова из ЗАГСа с родителями и свидетелями

В сети появились фотографии ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сделанные в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, где в пятницу, 13 сентября, знаменитости узаконили свои отношения. На одном из опубликованных снимков влюбленные запечатлены вместе со своими свидетелями. Со стороны жениха это журналист Андрей Колесников, со стороны невесты — модельер Андрей Бартенев. Для церемонии он выбрал довольно необычный костюм, который, вероятно, обусловлен задумкой торжества, однако она пока держится в секрете.

На другой фотографии новоиспеченные супруги позируют в компании родителей, которые были с ними рядом в этот торжественный день. Как ранее рассказал Бартенев, во время церемонии родственники улыбались — мероприятие прошло «в жанре хорошей, доброй истории».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда Собчак и Богомолов выходят из ЗАГСа.