  1. Пятый канал
  4. Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

, 20:24 888

Гинеколог-эндокринолог рассказала, могут ли быть связаны процедура экстракорпорального оплодотворения и онкология.

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

У актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне рака мозга, сообщают СМИ. Слухи об онкологии артистки появились в сети несколько недель назад. Однако звезда «Моей прекрасной няни» назвала появившуюся в пятницу, 13 сентября, информацию о своей госпитализации бредом.

Ранее от рака мозга умерла певица Жанна Фриске и супруга Константина Хабенского Анастасия. Как и Заворотнюк, незадолго до диагностирования опухоли женщины прибегли к ЭКО. Седи обывателей породило слухи о том, что гормональная терапия перед процедурой и развитие рака связаны между собой.

Однако гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова опровергла связь ЭКО и рака мозга, передает «Газета.Ru».

«Экстракорпоральное оплодотворение не может инициировать или провоцировать начало развития онкологического заболевания при беременности, — объяснила врач.

Специалист отметила, что процедура ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Наталья Валентинова добавила, что некоторые онкологические заболевания действительно гормонозависимы. Но к ним относится рак молочной железы и рак эндометрия.

«На развитие гормонозависимых опухолей, например, рака груди, гормональная терапия повлиять все-таки может — правда, касается это в основном женщин после 40 лет», — заявила гинеколог-эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Заворотнюк переживает за здоровье дочери и молится о ней.

Читайте также

+13° Днём +14°
Ночью +10°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

21:24
Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом
21:09
«Просто улет!» Ольга Бузова показала самое неудачное свидание
20:55
Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган
20:41
«Смотрите на них»: первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!»
20:31
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
20:24
Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

Сейчас читают

Заворотнюк прокомментировала сообщения о госпитализации
«Ничего себе!» Дибров шокирован новостью о состоянии Заворотнюк
Кровавая скатерть и поминальные цветы — как пройдет свадьба Собчак и Богомолова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев