Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

У актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне рака мозга, сообщают СМИ. Слухи об онкологии артистки появились в сети несколько недель назад. Однако звезда «Моей прекрасной няни» назвала появившуюся в пятницу, 13 сентября, информацию о своей госпитализации бредом.

Ранее от рака мозга умерла певица Жанна Фриске и супруга Константина Хабенского Анастасия. Как и Заворотнюк, незадолго до диагностирования опухоли женщины прибегли к ЭКО. Седи обывателей породило слухи о том, что гормональная терапия перед процедурой и развитие рака связаны между собой.

Однако гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова опровергла связь ЭКО и рака мозга, передает «Газета.Ru».

«Экстракорпоральное оплодотворение не может инициировать или провоцировать начало развития онкологического заболевания при беременности, — объяснила врач.

Специалист отметила, что процедура ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Наталья Валентинова добавила, что некоторые онкологические заболевания действительно гормонозависимы. Но к ним относится рак молочной железы и рак эндометрия.

«На развитие гормонозависимых опухолей, например, рака груди, гормональная терапия повлиять все-таки может — правда, касается это в основном женщин после 40 лет», — заявила гинеколог-эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Заворотнюк переживает за здоровье дочери и молится о ней.