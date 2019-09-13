  1. Пятый канал
  4. В Петербурге на электроподстанции полыхают трансформаторы

В Петербурге на электроподстанции полыхают трансформаторы

, 20:17 Видео 208

Пожар вспыхнул вечером 13 сентября в Красногвардейском районе на улице Коммуны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Крупный пожар вспыхнул на электроподстанции на улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга вечером в пятницу, 13 сентября. Как стало известно 5-tv.ru, огнем охвачены трансформаторы. Пожары присвоен первый номер сложности.

Пользователи социальных сетей жалуются на отсутствие электроснабжения в близлежащих домах. На месте ЧП работают оперативные службы. Информация уточняется.

В Ленэнерго уточнили, что в настоящий момент решается вопрос по оперативному восстановлению подачи электроэнергии потребителям. Создан оперативный штаб. Социально значимые объекты будут запитаны от мобильных дизель-генераторов.

В настоящий момент возгорание локализовано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кемерово сгорел парк аттракционов.

Читайте также

+13° Днём +14°
Ночью +10°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

21:24
Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом
21:09
«Просто улет!» Ольга Бузова показала самое неудачное свидание
20:55
Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган
20:41
«Смотрите на них»: первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!»
20:31
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
20:24
Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

Сейчас читают

Заворотнюк прокомментировала сообщения о госпитализации
«Ничего себе!» Дибров шокирован новостью о состоянии Заворотнюк
Кровавая скатерть и поминальные цветы — как пройдет свадьба Собчак и Богомолова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев