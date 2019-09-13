В Петербурге на электроподстанции полыхают трансформаторы

Крупный пожар вспыхнул на электроподстанции на улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга вечером в пятницу, 13 сентября. Как стало известно 5-tv.ru, огнем охвачены трансформаторы. Пожары присвоен первый номер сложности.

Пользователи социальных сетей жалуются на отсутствие электроснабжения в близлежащих домах. На месте ЧП работают оперативные службы. Информация уточняется.

В Ленэнерго уточнили, что в настоящий момент решается вопрос по оперативному восстановлению подачи электроэнергии потребителям. Создан оперативный штаб. Социально значимые объекты будут запитаны от мобильных дизель-генераторов.

В настоящий момент возгорание локализовано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кемерово сгорел парк аттракционов.