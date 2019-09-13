Госпитализированная больше года назад актриса Рубинчик выписалась из больницы

Марианна Рубинчик, больше года пролежавшая в больнице, выписалась из медучреждения. Актриса находилась под наблюдением врачей 15 месяцев.

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Длительное лечение потребовалось Рубинчик после страшного пожара, в результате которого она получила тяжелые ожоги — артистка едва не сгорела заживо. У нее были диагностированы ожоги 51% тела. 45-летняя женщина пострадала при пожаре на даче в Московской области в июне 2018 года. По одной из версий, причиной возгорания стала сигарета, которую Марианна не потушила перед сном.

Марианна Рубинчик известна российскому зрителю по ролям в фильме «Кино про кино», третьей и четвертой части ленты «Час Волкова», картине «Медвежья охота».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи несколько раз пытались сделать Марианне Рубинчик операцию и пересадить кожу на спине, но трансплантируемый материал не приживался.