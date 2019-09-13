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Видео: Собчак не сдержала слез, когда для нее пел Богомолов

, 21:55 Видео 1 200

Телеведущая и режиссер в пятницу, 13 сентября, связали себя узами брака.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 39

Известная российская телеведущая и знаменитый режиссер Константин Богомолов в пятницу, 13 сентября, сыграли свадьбу. Вечером молодожены прибыли на празднование в Музей Москвы. Они приехали на карете, запряженной лошадьми.

После этого знаменитые новобрачные под радостные крики гостей, а это около трехсот человек, встали на красный постамент и под красочный фейерверк продемонстрировали собравшимися свой страстный поцелуй, который ознаменовал создание семьи.

«Смотрите на них»: первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!»

Далее тожество продолжилось уже в самом помещении. Там новоиспеченный муж Ксении Собчак Константин Богомолов исполнил для своей супруги песню. Исполнение было настолько проникновенным, что невеста не сдержала эмоции. На кадрах, снятых гостями видно, как телеведущая смахивает слезы.

К слову, на банкете Собчак была в третьем свадебном платье за день, а Богомолов тоже в третий раз сменил костюм и рубашку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Грибоедовский ЗАГС Москвы утром Ксения и Константин прибыли оригинально — на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Позднее, сменив костюмы, они направились в храм Большое Воскресенье, где состоялось таинство венчания.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 39
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