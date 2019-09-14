«Последняя стадия рака мозга»: Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотнюк

Последняя стадия рака мозга. О таком диагнозе известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал продюсер группы «Ласковый май» на свой страничке в Instagram. Андрей Разин опубликовал пост, в котором сообщил, что он и его коллеги молятся за здоровье актрисы.
В комментариях продюсера спросили, что случилось с актрисой, на что Разин ответил, что
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» врачам пришлось ввести в искусственную кому из-за ее крайне тяжелого состояния. Сейчас она находится в реанимации в одной из клиник в Москве.
По предварительным данным, актриса борется с раком мозга. Параллельно с этим диагнозом у Заворотнюк началось воспаление легких — ослабленному основной болезнью организму не хватило сил, поэтому появились осложнения.