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  4. «Последняя стадия рака мозга»: Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотнюк

«Последняя стадия рака мозга»: Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотнюк

, 3:26 38

Страшный диагноз актрисы продюсер «Ласкового мая» озвучил на своей страничке в Instagram.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @razin_andrei_lm

Последняя стадия рака мозга. О таком диагнозе известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал продюсер группы «Ласковый май» на свой страничке в Instagram. Андрей Разин опубликовал пост, в котором сообщил, что он и его коллеги молятся за здоровье актрисы.

«Группа „Ласковый май“ очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось. Анастасия — прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем ее, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше», — написал под фотографий актрисы Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

В комментариях продюсера спросили, что случилось с актрисой, на что Разин ответил, что «у нее последняя степень рака мозга». Правда откуда у него такая информация, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» врачам пришлось ввести в искусственную кому из-за ее крайне тяжелого состояния. Сейчас она находится в реанимации в одной из клиник в Москве.

По предварительным данным, актриса борется с раком мозга. Параллельно с этим диагнозом у Заворотнюк началось воспаление легких — ослабленному основной болезнью организму не хватило сил, поэтому появились осложнения.

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