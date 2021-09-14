День Симеона Столпника: что можно и что нельзя делать 14 сентября

Православные христиане 14 сентября почитают память святого Симеона. Он мог предвидеть будущее и избавлять людей от различных болезней. Все свое время Симеон посвящал молитвам. Он вел строго аскетический образ жизни, вдохновляя своим примером верующих, пишет «Утро.ру».

«Столпником» Симеона прозвали потому, что он построил башнеобразное сооружение, на котором, находясь постоянно в вертикальном положении, думал о боге.

Традиции и обычаи 14 сентября:

Наши предки считали, что с этого дня начинается бабье лето. По погоде, установившейся 14 сентября, можно было определить, какой будет осень. Если идет дождь — бабье лето будет сухим или наоборот.

Крестьяне совершали обряд под названием Осенины, который нес под собой встречу осени. Это служило началом сезонных гуляний, когда на Руси люди водили хороводы и пели песни.

Ко дню Симеона Столпника нужно было закончить посев ржи. После 14 сентября браться за это дело запрещалось.

Что нельзя делать 14 сентября:

В этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать еду. Лучше отдать продукты бездомным или животным. Сие деяние привлечет в дом удачу.

Кроме прочего, не стоит сетовать на свою жизнь, в противном случае не миновать беды.

Девушкам не стоит 14 сентября ходить в лес в одиночку. Считалось, что можно попасть в лапы к лешему.

Приметы 14 сентября:

В этот день установилась теплая погода — ждать морозной зимы не стоит.

В небе видна стая гусей — зима наступит рано.

Мухи пристают, и кусаются — погода будет плохой.

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