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  4. США советуют не ввязываться в гонку с гиперзвуковым оружием РФ

США советуют не ввязываться в гонку с гиперзвуковым оружием РФ

, 10:11 76

Военный эксперт рекомендует Америке заняться обороной.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, www.globallookpress.com / Keegan Barber, Kevin Sullivan, Jeremy Hogan

Бывший генерал-лейтенант армии США Томас Фоер уверен, что Америке не стоит гнаться за достижениями в разработках гиперзвуковых ракет, в попытке остаться на одном уровне вооружения с Россией и Китаем. Об этом сообщает The National Interest.

По словам Томаса Фоера, армии США следует сосредоточиться на оборонном комплексе и продолжать развивать разработки в сфере противоракетной обороны (ПРО).

Томас Фоер прокомментировал опасения США по поводу того, что американские системы ПРО не справятся с новейшими гиперзвуковыми ракетами России. Он отметил, что вооруженные силы РФ до сих пор не испытали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в реальном бою, поэтому Америка должна модернизировать и улучшать свои ПРО, как можно скорее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного радиуса действия.

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