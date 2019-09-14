США советуют не ввязываться в гонку с гиперзвуковым оружием РФ

Бывший генерал-лейтенант армии США Томас Фоер уверен, что Америке не стоит гнаться за достижениями в разработках гиперзвуковых ракет, в попытке остаться на одном уровне вооружения с Россией и Китаем. Об этом сообщает The National Interest.

По словам Томаса Фоера, армии США следует сосредоточиться на оборонном комплексе и продолжать развивать разработки в сфере противоракетной обороны (ПРО).

Томас Фоер прокомментировал опасения США по поводу того, что американские системы ПРО не справятся с новейшими гиперзвуковыми ракетами России. Он отметил, что вооруженные силы РФ до сих пор не испытали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в реальном бою, поэтому Америка должна модернизировать и улучшать свои ПРО, как можно скорее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету запрещенного радиуса действия.