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«Вакханалия подарков»: Ксения Собчак похвасталась дарами со свадьбы

, 6:32 Видео 604

К теме презентов жених и невеста подошли максимально практично.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 51

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте послесвадебное сторис и показала, какое неимоверное количество подарков им с Богомоловым преподнесли гости.

«Вот такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид, — рассказала Ксения в видео хриплым голосом. — Все-все-все скорее посмотреть, красоты огромное количество, спасибо всем».

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Ксения Собчак и Константин Богомолов подошли к теме подарков очень практично. Жених и невеста разослали всем гостям так называемый «вишлист». В нем будущие муж и жена указали, что конкретно им необходимо. Там оказались вещи и предметы для их будущего загородного дома, который сейчас достраивает телеведущая, передает KP.RU.

В списке оказались и элитное постельное белье за 40 тысяч рублей, банные халаты по 35 тысяч каждый, полотенца за десять тысяч каждый, а также другие презенты.

Судя по видео, Ксения еще не пришла в себя. Чтобы осознать произошедшее ей, видимо, потребуется какое-то время.

Ранее Ксения Собчак назвала свою свадьбу деконструированным шапито. Молодожены катались по городу в катафалке, танцевали под Киркорова и устраивали стриптиз.

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