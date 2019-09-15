Сколько зарабатывают священники в России

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в интервью для телеканала «Россия 24» рассказал о заработке столичных священников Русской православной церкви. По его словам, жалование священнослужителей составляет от 20 до 40 тысяч рублей в месяц и напрямую зависит от местности, где находится храм. Сельские церкви, как правило, беднее, поэтому зарплаты их служителей совсем небольшие.
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Впрочем, по словам митрополита Илариона, у священников есть дополнительный источник дохода. Они получают деньги за совершение треб, особенно, когда верующие просят приехать в дом и освятить машину, квартиру, или причастить.
Однако, как подчеркнул священнослужитель, плата за совершение этих обрядов — рекомендованная, а не обязательная.
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По словам митрополита, служители церкви не отказывают в совершении таинства тем, кто не может за него заплатить.
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