«Душевно!» Татьяна Навка опубликовала семейное видео с мужем

Татьяна Навка порадовала подписчиков в Instagram видео из личного архива. Фигуристка продемонстрировала, как вместе с супругом Дмитрием Песковым отдыхает на свадьбе друзей. Вместе со звездной парой на торжестве присутствовала дочь спортсменки — Александра.

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«Какое же прекрасное событие — свадьба! » — подписала пост знаменитость.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от опубликованных кадров и отметили — 44-летняя Татьяна Навка и 51-летний Дмитрий Песков очень гармоничная пара.

«Классная пара!»

«Как всегда шикарно выглядите»;

«Вы очень гармоничная пара!»

«Душевно так!» — написали фолловеры.

У звездной пары выдались очень насыщенные выходные. Татьяна Навка и Дмитрий Песков пришли на торжество по случаю бракосочетания друзей уже на следующий день после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Навка показала на фото, как в выходные лепила пельмени.