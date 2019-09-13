Видео: Собчак и Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под песню Киркорова

Первый свадебный танец после церемонии бракосочетания известная российская телеведущая Ксения Собчак и ее новоиспеченный муж режиссер Константин Богомолов исполнили под композицию Филиппа Киркорова «Снег». Король отечественной поп-эстрады лично спел для новобрачных на банкете в Музее Москвы.

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. В Грибоедовский ЗАГС Москвы утром Ксения и Константин прибыли весьма оригинально — на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Позднее, сменив костюмы, они направились в храм Большое Воскресенье, где состоялось таинство венчания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Собчак не сдержала слез, когда для нее пел Богомолов.