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Видео: Собчак и Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под песню Киркорова

, 22:06 Видео 1 007

Телеведущая и режиссер в пятницу, 13 сентября, связали себя узами брака. Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров лично спел для молодоженов.

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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Буланов, 5-tv.ru, Instagram @matilda.shnurova

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Свадьба Собчак и Богомолова 39

Первый свадебный танец после церемонии бракосочетания известная российская телеведущая Ксения Собчак и ее новоиспеченный муж режиссер Константин Богомолов исполнили под композицию Филиппа Киркорова «Снег». Король отечественной поп-эстрады лично спел для новобрачных на банкете в Музее Москвы.

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу в пятницу, 13 сентября. В Грибоедовский ЗАГС Москвы утром Ксения и Константин прибыли весьма оригинально — на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Позднее, сменив костюмы, они направились в храм Большое Воскресенье, где состоялось таинство венчания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Собчак не сдержала слез, когда для нее пел Богомолов.

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