Смерч над Финским заливом сняли на видео

Видео со смерчем над Финским заливом опубликовала одна из пользовательниц социальной сети во ВКонтакте. На кадрах видно, как над водной гладью вдали образовалась небольшая воронка. Однако подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где и был опубликован короткий ролик без воодушевления отнеслись к этим кадрам.

«Небольшое завихрение облаков», — с иронией написал один из юзеров.

«Надеюсь, там рыбаков не было», — переживал другой.

Погода в Северной столицы в последние дни не радует петербуржцев и гостей города. Так, из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра, который доходил до 15 метров в секунду было принято решение закрыть затворы Кронштадтской дамбы 15 сентября. Кроме этого было остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. 16 сентября в 00.38 по местному времени затворы открыли. Об этом сообщили в МЧС.