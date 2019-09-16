  1. Пятый канал
  4. Смерч над Финским заливом сняли на видео

Смерч над Финским заливом сняли на видео

, 1:16 Видео 16

Из-за непогоды в Северной столице пришлось закрыть затворы Кронштадтской дамбы 15 сентября, их вновь открыли 16 сентября в 00.38 по местному времени.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, ВКонтакте @unreleased_dtp

Тема:
Погода 4000

Видео со смерчем над Финским заливом опубликовала одна из пользовательниц социальной сети во ВКонтакте. На кадрах видно, как над водной гладью вдали образовалась небольшая воронка. Однако подписчики группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где и был опубликован короткий ролик без воодушевления отнеслись к этим кадрам.

«Небольшое завихрение облаков», — с иронией написал один из юзеров.

«Надеюсь, там рыбаков не было», — переживал другой.

Погода в Северной столицы в последние дни не радует петербуржцев и гостей города. Так, из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра, который доходил до 15 метров в секунду было принято решение закрыть затворы Кронштадтской дамбы 15 сентября. Кроме этого было остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. 16 сентября в 00.38 по местному времени затворы открыли. Об этом сообщили в МЧС.

Тема:
Погода 4000
15 сент
Кронштадтская дамба закрыта — уровень воды поднялся на метр
15 сент
Стресс для метеозависимых: Москвичей ожидают заморозки и «барическая пила»
13 сент
Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган
13 сент
Видео: В Испании один за другим под воду уходят целые города
12 сент
На Россию надвигаются первые серьезные заморозки
11 сент
Москвичей предупредили о похолодании и дождях на выходных
11 сент
«Старки накаркали»: Первый снег выпал в Норильске — видео
10 сент
Ливни с ураганным ветром накрыли Западную Сибирь
9 сент
В Гидрометцентре РФ рассказали, сколько в России простоит бабье лето
9 сент
Природа проверяет людей на прочность: Град, ураган и шторм бушуют в России и соседних странах

Читайте также

+11° Днём +11°
Ночью +3°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Последние новости

1:16
Смерч над Финским заливом сняли на видео
0:44
Видео: массовая драка произошла между футболистами в Махачкале
0:43
Четверо взрослых и четверо детей погибли при пожаре в пятиэтажке Красноярска
0:16
В РПЦ призывают Ксению Собчак покаяться еще раз
0:01
16 сентября — день рождения Джульетты
23:38
Лайфхак от Анны Седоковой: как приучить себя читать книги

Сейчас читают

«Каждый ошибается!»: Джигарханян о воссоединении с брошенной женой
«Душевно!» Татьяна Навка опубликовала семейное видео с мужем
Пышные формы и осиная талия «русской Кардашьян» взбудоражили фанатов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев