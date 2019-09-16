Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри поговорили с родителями о жизни. Трогательный видеоролик опубликован на фанатской странице девочки в Instagram.

«Разговор о жизни…», — так озаглавлен пост.

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На первых кадрах Лиза и Гарри позируют перед камерой. Дочь Примадонны и юмориста заявляет: «Мы — семья, друзья!». В этот момент сын знаменитостей отпихивает ее руку и говорит, что «никаких обнимашек».

Далее Гарри рассказывает отцу, что, если он спрячется под кроватью или в шкафу, то бог его видит и там. Максим Галкин подтверждает «опасения» мальчика, отмечая, что всевышний все видит.

В продолжении видео Лиза показывает юмористу рисунок, на котором изображен цветок. Девочка признается, что нарисовала его она, а раскрасила мама — Алла Пугачева.

Ролик заканчивается откровениями Гарри Галкина, который на руках у папы говорит, что знает самое опасное место в мире — Бермудский треугольник. По словам мальчика, там пропали два военных «кукурузника», грузовой самолет и бомбардировщик. Отец, в свою очередь, соглашается с сыном, что ситуация действительно серьезная.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лизу Галкину на фото с собачкой сравнили с Пугачевой.