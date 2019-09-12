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  4. Лизу Галкину на фото с собачкой сравнили с Пугачевой

Лизу Галкину на фото с собачкой сравнили с Пугачевой

, 12:15 Фото 807

По мнению поклонников, девочка крайне похожа на свою знаменитую мать.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Поклонники не устают восхищаться очарованием Лизы Галкиной. На фан-странице дочери Пугачевой в Instagram появилось новое фото девочки, которое снова вызвало восторг среди фанатов.

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На снимке Лиза в розовом домашнем костюме позирует, сидя на ступенях. Рядом с ней разместилась маленькая пушистая собачка, пишет Teleprogramma.pro. Подписчики страницы в комментариях отметили не только красоту девочки, но и ее невероятное сходство со знаменитой мамой.

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Как похожа на Аллу!»

«Мамина копия!» — поразились пользователи.

Внимание общественности к Лизе и Гарри Галкиным приковано с самого детства. Росту популярности добавляют и старания родителей - Максима Галкина и Аллы Пугачевой, которые постоянно радуют фолловеров публикациями достижений детей в сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Галкина получила выговор от отца за демонстрацию языка.

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