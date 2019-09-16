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Новые подробности пожара, где погиб прокурор Лесосибирска, его семья и родня

, 14:48 Видео 64

Трагедия, в результате которой погибли восемь человек, в том числе четверо детей, произошла в ночь на 16 сентября в одной из пятиэтажек Красноярска.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов в понедельник, 16 сентября, в ходе брифинга заявил о том, что находившиеся в квартире, где произошел пожар, прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и родственники, не смогли открыть входную дверь изнутри, сообщает Интерфакс.

«В квартире находилось большое количество людей — восемь человек, заперли дверь изнутри, необходимо было открывать ее только ключом, и те гости, которые приехали, не смогли дверь открыть. Поэтому эти сложности говорят о том, что ситуация связана с человеческим фактором» — сказал Владислав Логинов.

Чиновник отметил, что, к сожалению, погибшие сами не проявили заботу «о своей жизни и здоровье».

Пожар вспыхнул в ночь на 16 сентября в квартире на третьем этаже пятиэтажки по улице Гусарова в Красноярске. Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, полагают правоохранители. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» и передано в центральный аппарат СК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала соседка о пожаре, где погиб прокурор Лесосибирска и его семья.

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