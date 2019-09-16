Сын Филиппа Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Сын короля российской эстрады Филипп Киркоров будет заниматься футболом в академии ЦСКА, передает Sports.ru. Семилетний Мартин уже побывал на просмотре, который проводили тренеры. Судя по всему, встреча прошла хорошо.

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Сын Киркорова еще в марте 2019 года поступил в академию «Барселоны», которую затем сменил на московский ЦСКА.

Однако пока еще рано говорить о позиции, на которой будет играть Мартин.

После поступления в академию ЦСКА мальчик намерен ходить на занятия три раза в неделю. Правда звездный папа, как пишет издание, не планирует заставлять мальчика заниматься именно футболом, если вдруг тот найдет другое увлечение и откажется от этого вида спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Киркорова прокомментировал слухи о блокировке счетов артиста. Геннадий Рыбак отметил, что информация о долгах исполнителя — выдумка журналистов.