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«Сильный дым»: пассажир самолета Airbus A321 рассказал о загоревшемся шасси в Черногории

, 23:21 Эксклюзивное видео 34

По словам очевидцев, в связи с инцидентом вылет в столицу РФ перенесли на вторник, 17 сентября.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

После того, как у самолета Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, следовавшего рейсом Москва — Тиват (Черногория), в понедельник, 16 сентября, при посадке произошло возгорание шасси, был отменен следующий рейс авиалайнера. Пассажиры, которые должны были лететь на нем в столицу РФ, теперь ожидают вылета в гостинице. По словам одного из них — Александра Колбешкина — рейс назначен на 13:15 следующего дня.

«Вышли пассажиры, мы увидели, что от заднего правого колеса пошел сильный дым. Пожарные приступили к тушению. В течение 40 минут они тушили, после чего вышел представитель аэродрома и сказал, что вылет отменяется», — рассказал мужчина.

После этого за всеми, кто ожидал вылета в аэропорту, приехал автобус и организованно увез группу в отель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шасси загорелось при посадке самолета Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings в понедельник, 16 сентября, летевшего из Москвы в Тиват (Черногория).

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