  1. Пятый канал
  4. Пассажиры самолета с задымившимся шасси ожидают вылета из Тивата в Москву

Пассажиры самолета с задымившимся шасси ожидают вылета из Тивата в Москву

, 6:00 Эфирная новость 17

Лайнер А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города 16 сентября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев, 5-tv.ru

Аварийную посадку в Черногории совершил лайнер российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы.

В аэропорту Тивата во время касания полосы произошло задымление шасси. Как только самолет остановился, его окутал густой дым. Борт тут же окружили пожарные, они предотвратили возгорание. Всех пассажиров, которые находились на борту экстренно эвакуировали. Свидетелями происшествия стали российские туристы, которых прибывший самолет должен был доставить в столицу.

«Подъехали две пожарные машины и от заднего правого колеса пошел сильный дым. Было видно дым из шасси и стояла пожарная, скорая. Дым был достаточно долго», — рассказали пассажиры.

В результате аварийной посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По данным авиакомпании, причиной произошедшего стала жаркая погода и сложные условия рельефа аэропорта, из-за которых пилоту пришлось применить интенсивное торможение.

За туристами, чей рейс из-за инцидента было отложен на 20 часов, отправлен резервный борт. Сегодня днем он прибудет в столицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина аварийной посадки российского самолета в Черногории.

Читайте также

+7° Днём +11°
Ночью +6°
63.83
-0.64 70.67
-0.86
Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу

Последние новости

6:17
«Когда-нибудь воспользуюсь»: Ксении Собчак подарили сертификат на роды
6:06
Пожилая пара обескуражила пассажиров поезда оральными утехами
6:00
Пассажиры самолета с задымившимся шасси ожидают вылета из Тивата в Москву
5:43
Видео: Королева порадовала фанатов репетицией в латиноамериканских ритмах
5:28
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО в первой половине дня
5:08
В Госдуме не подтвердили скорое изменение правил ухода в отпуск

Сейчас читают

Гороскоп на 17 сентября: Близнецы, хватит прятать скелеты в шкафу
Жена Джастина Бибера снялась топлес и поведала о трудностях брака
«Самое красивое тело на планете!» Фанаты боготворят «русскую Кардашьян»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев