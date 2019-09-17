Пассажиры самолета с задымившимся шасси ожидают вылета из Тивата в Москву

Аварийную посадку в Черногории совершил лайнер российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Москвы.

В аэропорту Тивата во время касания полосы произошло задымление шасси. Как только самолет остановился, его окутал густой дым. Борт тут же окружили пожарные, они предотвратили возгорание. Всех пассажиров, которые находились на борту экстренно эвакуировали. Свидетелями происшествия стали российские туристы, которых прибывший самолет должен был доставить в столицу.

«Подъехали две пожарные машины и от заднего правого колеса пошел сильный дым. Было видно дым из шасси и стояла пожарная, скорая. Дым был достаточно долго», — рассказали пассажиры.

В результате аварийной посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По данным авиакомпании, причиной произошедшего стала жаркая погода и сложные условия рельефа аэропорта, из-за которых пилоту пришлось применить интенсивное торможение.

За туристами, чей рейс из-за инцидента было отложен на 20 часов, отправлен резервный борт. Сегодня днем он прибудет в столицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа причина аварийной посадки российского самолета в Черногории.