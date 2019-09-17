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  4. «Вверх тормашками»: экс-солистка HI-FI Терешина показала «детскую мечты» дочери

«Вверх тормашками»: экс-солистка HI-FI Терешина показала «детскую мечты» дочери

, 18:48 Фото 224

Артистке удалось воссоздать для старшей дочери комнату, о которой та давно мечтала.

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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina

Певица Татьяна Терешина похвасталась новой спальней своей дочери — пятилетней Арис. На своей странице в Instagram бывшая солистка группы HI-FI рассказала о том, как оборудовала комнату для девочки.

Комнате Арис может позавидовать любой ребенок — в детской есть собственный игровой комплекс с лестницами и качелями-коконом, кровать-домик со спальным местом для гостей и огромный пуфик, который девочка с удовольствием задействует в своих играх. Стены комнаты окрашены в разные оттенки сиреневого, а одну из стен украшает рисунок, показывать который певица пока не стала.

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Instagram @tanya_tereshina

«А еще у Арис четыре зоны света. На любой вкус. Есть зеленый, есть ярко-желтый, есть подсветка для чтения в кровати и обычная люстра», — хвастается Терешина, отмечая, что новая спальня «воплотила мечту» старшей дочери.

Описание артистка сопроводила снимком дочери в углу с игровым комплексом — на фото девочка с удовольствием карабкается по одной из лесенок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-солистка HI-FI Терешина порадовала поклонников зажигательным танцем.

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