Американская модель Чарли Джордан продемонстрировала идеальную фигуру

Американская модель 19-летняя Чарли Джордан часто радует подписчиков в Instagram фотографиями в бикини. У девушки уже больше двух миллионов фолловеров, которые следят в сети за ее жизнью.

Недавно Чарли опубликовала снимок, на котором она запечатлена с кудрявыми золотистыми волосами в короткой блузке, демонстрирующей идеальный пресс модели, и стрингах.

«Мои волосы — это корона, которую я никогда не снимаю», — написала Джордан.

Екатерина Боярская призвала поклонников носить красное

Instagram @charlyjordan

Поклонники оценили идеальную фигуру Чарли, особенно подписчикам понравились игривые кудряшки девушки.

«В меня будто вдохнули воздух, когда я увидел вас»

«Эти кудри сводят меня с ума»;

«Нереально красивая»;

«Очень сексуальная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «австралийская Кардашьян» в ярком розовом бикини поразила поклонников.