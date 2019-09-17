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Войска США приведены в готовность из-за атак на саудовские нефтяные объекты

, 21:56 Видео 41

Вашингтон продолжает бездоказательно винить в произошедшем Иран.

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Фото, видео: ТАСС / David Tanecek, /ZEUS

Вооруженные силы США приведены в боевую готовность после атак на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-президент страны Майк Пенс, пишет KP.RU.

В Вашингтоне продолжают утверждать, что за атакой беспилотников стоит Иран, а не взявшие на себя ответственность хуситы из соседнего Йемена.

В свою очередь в Тегеране заявили, что никаких доказательств предъявлено не было, а озвученные обвинения не что иное, как «попытка надавить на страну».

14 сентября около десяти беспилотников нанесли удары по крупнейшим саудовским нефтеперерабатывающим заводам, что мгновенно отразилось на мировых рынках энергоресурсов. Добыча нефти сократилась вдвое, а цены на черное золото взлетели на максимальную за последние три десятка лет отметку. Происшествие сказалось и на курсе доллара, который начал стремительно падать.

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