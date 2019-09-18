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  4. «Захватывает дух!» Поклонники назвали совершенством фигуру модели Анны Чери

«Захватывает дух!» Поклонники назвали совершенством фигуру модели Анны Чери

, 6:32 Фото 10

Фотографию известный блогер и фитнес-модель опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @anacheri

Известная откровенными публикациями фитнес- и фотомодель Ана Чери порадовала подписчиков в Instagram новым фото. Девушка продемонстрировала свою шикарную фигуру в леопардовом купальнике на фоне бассейна.

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Instagram @anacheri

Поклонники пришли в восторг от снимка и оставили Чери множество комплиментов в комментариях.

«Захватывает дух!»

«Потрясающе, выглядите великолепно»;

«Я люблю твое красивое и идеальное тело»;

«Ты — совершенство»;

«Ты зажгла мой день!»

«Чувственная, провокационная, красивая поза», — написали фолловеры.

Ана Чери, у которой сейчас 12,4 миллиона подписчика, снималась для журналов «Muscle & Fitness» «Sports Illustrated», «Maxim».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кети Топурия показала идеальную фигуру в белоснежном бикини. Певица опубликовала снимок, на котором предстала в купальнике на фоне моря.

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