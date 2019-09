Бейонсе показала трогательные семейные моменты в документальном фильме

Знаменитая американская певица Бейонсе и телеканал ABC выпустили документальный Lion King Beyonce Presents: Making the Gift, который был приурочен к выходу анимационной картины «Король Лев» и записи нового альбома звезды The Lion King: The Gift.

В документальном фильме поп-дива рассказала историю записи саундтрека к приключенческой киноленте, которая стала настоящим событием для всех членов семьи знаменитости. Семилетняя дочь исполнительницы Блу Айви сама снялась вместе с матерью в клипе на песню Spirit, а супруг теледивы Джей-Зи вместе с другими детьми наблюдал за кадром за съемочным процессом.

Кроме работы над музыкой для «Короля льва», в киноленте Making the Gift отражены трогательные моменты из семейной жизни Бейонсе, пишет Spletnik. Звезда решила показать редкие кадры с наследниками из личного архива. На части из них ее дети запечатлены еще в младенческом возрасте — певица держит их на руках.

Помимо самой Бейонсе, в работе над документальным фильмом приняли участие многие звезды шоу-бизнеса: Кендрик Ламар, Фаррел Уильямс и Дональд Гловер, который озвучил в новом «Короле Льве» Симбу.

