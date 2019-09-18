Видео: в РФ участились случаи кражи денег через приложения по вызову такси

В России регистрируют все больше случаев мошенничества, связанных с платежными картами. Вроде все просто: привязав «пластик» к телефону, можно без забот оплачивать различные услуги, в том числе и поездки у агрегаторов.

Но мошенники вышли на новый уровень: теперь они могут получать все данные банковской карты и практически беспрепятственно жить за чужой счет.

Если это произойдет с вами — полицейские советуют незамедлительно обратиться в участок. Но что можно сделать, чтобы не допустить подобного инцидента и защититься от виртуальных воришек? В мерах предосторожности разбирался Виталий Ханин.

Ранее 5-tv.ru публиковал рекомендации эксперта по мерам безопасности, которые можно предпринять для предотвращения телефонного мошенничества.