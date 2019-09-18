«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае

Елена Темникова в рамках промо-тура, устроенного ей известным ювелирным брендом, прилетела в Шанхай для съемок. Певица неустанно публикует в Instagram фотографии с «китайских каникул» и делится впечатлениями от необычной культуры этой страны с подписчиками. На этот раз исполнительница разместила снимок, на котором позирует в голубом кимоно в образе китаянки с веером на фоне цветущей сакуры. Поклонники знаменитости пришли в восторг от чудесного перевоплощения любимицы.

Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы

«Боже, какая же ты красивая. Я не могу словами выразить твою красоту!»

«Какая нежность!»

«Завяжите мои глаза, я сейчас умру от этой красотки»;

«Неземная, безумно идет образ», — написали фолловеры.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Елена Темникова рассказала фанатам о несвойственном для россиян отношении китайцев к бьюти-индустрии. Если наши соотечественники, чтобы выглядеть привлекательнее, пользуются услугами косметологов и пластических хирургов, то жители Шанхая, по словам певицы, предпочитают покупать «необычные приспособления».

«Бьюти-индустрия очень прокачана. Но не инъекции, а разные необычные приспособления. Повязки вокруг овала лица, чтобы подтянуть его наверх. Палочки в ноздри, которые вытягивают нос. Свистки в рот, которые носят, чтобы скулы стали объемными. Застывающий гель, которым можно нарастить нос. Наклейки на глаза, склеивающие веки, чтобы был более выпученный взгляд », — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Елена Темникова восхитила фанатов нежным образом.