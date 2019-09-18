«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае

Елена Темникова в рамках промо-тура, устроенного ей известным ювелирным брендом, прилетела в Шанхай для съемок. Певица неустанно публикует в Instagram фотографии с «китайских каникул» и делится впечатлениями от необычной культуры этой страны с подписчиками. На этот раз исполнительница разместила снимок, на котором позирует в голубом кимоно в образе китаянки с веером на фоне цветущей сакуры. Поклонники знаменитости пришли в восторг от чудесного перевоплощения любимицы.
Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы
«Боже, какая же ты красивая. Я не могу словами выразить твою красоту!»
«Какая нежность!»
«Завяжите мои глаза, я сейчас умру от этой красотки»;
«Неземная, безумно идет образ», — написали фолловеры.
Елена Темникова рассказала фанатам о несвойственном для россиян отношении китайцев к бьюти-индустрии. Если наши соотечественники, чтобы выглядеть привлекательнее, пользуются услугами косметологов и пластических хирургов, то жители Шанхая, по словам певицы, предпочитают покупать «необычные приспособления».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Елена Темникова восхитила фанатов нежным образом.