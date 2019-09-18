  1. Пятый канал
  4. «Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае

«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае

, 12:25 Фото 205

Певица также рассказала о «необычных приспособлениях», которыми жители Китая пользуются, чтобы стать красивее.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lenatemnikovaofficial

Елена Темникова в рамках промо-тура, устроенного ей известным ювелирным брендом, прилетела в Шанхай для съемок. Певица неустанно публикует в Instagram фотографии с «китайских каникул» и делится впечатлениями от необычной культуры этой страны  с подписчиками. На этот раз исполнительница разместила снимок, на котором позирует в голубом кимоно в образе китаянки с веером на фоне цветущей сакуры. Поклонники знаменитости пришли в восторг от чудесного перевоплощения любимицы.

Фото: Седокова показала стройные ноги после лечения от крапивницы

«Боже, какая же ты красивая. Я не могу словами выразить твою красоту!»

«Какая нежность!»

«Завяжите мои глаза, я сейчас умру от этой красотки»;

«Неземная, безумно идет образ», — написали фолловеры.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Елена Темникова рассказала фанатам о несвойственном для россиян отношении китайцев к бьюти-индустрии. Если наши соотечественники, чтобы выглядеть привлекательнее, пользуются услугами косметологов и пластических хирургов, то жители Шанхая, по словам певицы, предпочитают покупать «необычные приспособления».

«Бьюти-индустрия очень прокачана. Но не инъекции, а разные необычные приспособления. Повязки вокруг овала лица, чтобы подтянуть его наверх. Палочки в ноздри, которые вытягивают нос. Свистки в рот, которые носят, чтобы скулы стали объемными. Застывающий гель, которым можно нарастить нос. Наклейки на глаза, склеивающие веки, чтобы был более выпученный взгляд», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Елена Темникова восхитила фанатов нежным образом.

Читайте также

+9° Днём +10°
Ночью +4°
64.12
0.29 70.60
-0.07
Гороскоп на 18 сентября: Львы, вы просто боги секса!

Последние новости

12:36
План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
12:25
«Неземная!» Темникова в образе китаянки устроила фотосессию в Шанхае
12:12
Как выбрать белое вино — советы Роскачества
11:58
В центре Петербурге пожар — загорелся ДК Ленсовета
11:45
Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга — видео
11:30
ФСБ пытались завербовать Сноудена сразу после прилета в Россию в 2013 году — адвокат

Сейчас читают

«Фотосессия в коровнике»: Рената Литвинова удивила фанатов «деревенским образом»
«Тигрица»: Пышные формы «русской Кардашьян» в бикини впечатлили мужчин-юзеров
«С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев