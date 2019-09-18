Женщина с ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком

В Новосибирске во вторник, 17 сентября, местная жительница вместе со своим ребенком на тротуаре провалилась в яму с кипятком. Женщину госпитализировали в медпункт в тяжелом состоянии, ее двухлетний сын находится в реанимации. У обоих пострадавших сильнейшие ожоги. В Минздраве региона прокомментировали ЧП.

«Вчера вечером женщина с коляской шла по тротуару, они упали в яму с горячей водой. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок в реанимации, состояние стабильно тяжелое », — сообщает ведомство.

Следственный комитет проводит по факту падения матери и ребенка в яму с кипятком проверку. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кемеровской области четверо первоклассников обварились в столовой.