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  4. Женщина с ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком

Женщина с ребенком в Новосибирске упали в яму с кипятком

, 12:45 Видео 104

Мать и ее двухлетний ребенок с сильными ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В Новосибирске во вторник, 17 сентября, местная жительница вместе со своим ребенком на тротуаре провалилась в яму с кипятком. Женщину госпитализировали в медпункт в тяжелом состоянии, ее двухлетний сын находится в реанимации. У обоих пострадавших сильнейшие ожоги. В Минздраве региона прокомментировали ЧП.

«Вчера вечером женщина с коляской шла по тротуару, они упали в яму с горячей водой. Их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок в реанимации, состояние стабильно тяжелое», — сообщает ведомство.

Следственный комитет проводит по факту падения матери и ребенка в яму с кипятком проверку. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Следователи проводят проверку сведений по сообщению из средств массовой информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ», — сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

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