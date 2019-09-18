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  4. Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев

, 23:20 Фото 113

Трагическую новость сообщила его бывшая супруга — американская певица Джоанна Стингрей.

Фото: Facebook / joanna.stingray

Ушел из жизни бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев. Музыкант скончался 17 сентября. Трагическую новость сообщила его бывшая жена — американская певица и продюсер Джоанна Стингрей на своей странице в Facebook.

«С тяжелым сердцем и большой грустью я должна сообщить о кончине Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери. Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом», — написала Джоанна Стингрей.

Facebook / joanna.stingray

Позднее о печальном известии написал в сети и рок-музыкант Гарик Сукачев. Он выразил соболезнования всем, кто был знаком с Александром Васильевым.

«Не стало Александра Васильева — замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы „Центр“, мужа Джоанны Стингрей и отца ее дочери. Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком…», — написал Гарик Сукачев.

Александр Васильев играл в коллективе на барабанах во второй половине 1980-х. Известно, что он проживал в США. О причинах смерти музыканта не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер народный артист РСФСР Юрий Колычев.

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