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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ульяны Соловьевой

, 9:59 Эфирная новость 10

У девочки острый лимфобластный лейкоз, ей необходим курс лечения новейшим противоопухолевым препаратом, стоимость которого — почти два миллиона рублей.

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Фото, видео: 5-tv.ru

О настоящем чуде мечтает и девочка из Курска. Ульяне три года и практически всю свою маленькую жизнь она провела в больнице, под постоянным присмотром врачей: нельзя гулять, нельзя общаться с друзьями и родными.

Девочка борется со страшной болезнью — острый лимфобластный лейкоз. Ульяне уже провели несколько курсов химиотерапии, но этого не достаточно.

Необходим курс лечения новейшим противоопухолевым препаратом, его стоимость — почти два миллиона рублей. Такую сумму многодетной семье не собрать. Давайте поможем вместе, ведь у любой истории, тем более истории болезни, должен быть счастливый финал, как в сказке.

С маленькой Ульяной познакомилась Екатерина Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «Дне добрых дел» для Димы Матвиенко.

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