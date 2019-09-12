На Пятом канале акция «День добрых дел» для Димы Матвиенко

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 7195 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Сегодня вместе с фондом «Детские сердца» мы собираем деньги для 13-летнего Димы.

У мальчика тяжелый порог сердца и самого рождения оно бьется только благодаря специальному протезу. Но Дима растет, сейчас ему необходим новый клапан. Операцию готовы провести российские хирурги, но сам протез стоит два с половиной миллиона рублей.

Мама мальчика воспитывает его одна и собрать такую сумму не в силах. Поможем ребенку вместе. Корреспондент МИЦ «Извести» Руслан Смыков навестил Диму. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря неравнодушным зрителям Пятого канала удалось собрать деньги на лечение Матвея Ковалева.