Из-за шторма в Самарской области повалены деревья и затоплены дороги

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Самарской области в четверг, 19 сентября, в четырех населенных пунктах было нарушено электроснабжение. Из-за сильного ветра и дождя подтоплены дороги и повалены деревья. В ГУ МЧС России по региону сообщили о последствиях шторма.

«Произошло нарушение электроснабжения в четырех населенных пунктах. В Тольятти под отключение попали 195 частных жилых домов с населением 585 человек», — сказали в ведомстве.

Так, из-за шторма в городе Тольятти дерево не выдержало сильных порывов ветра и было вырвано из земли с корнем. Ствол упал на стену жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящий момент МЧС устраняет последствия природного катаклизма, производятся аварийно-восстановительные работы.

По данным метеослужб, сильные ливни и мощные порывы ветра ожидаются в Самарской области на протяжении всего дня в четверг. Об этом сообщает ТАСС.

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