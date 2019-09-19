  1. Пятый канал
  4. Суд арестовал до 12 ноября замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова

Суд арестовал до 12 ноября замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова

, 18:47 Видео 38

Павлу Мосолову и еще трем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Григорьев Максим

В Москве днем в четверг, 19 сентября, по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов.

Мосолову и еще трем фигурантам уголовного дела, в том числе бывшему главе департамента Минкульта Владимиру Цветнову, предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Как стало известно 5-tv.ru Басманный суд арестовал до 12 ноября замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова. Чиновник стал фигурантом дела о хищении 20 миллионов при реставрации Соловецкого монастыря.

Днем здесь же была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Цветнову и еще одному фигуранту уголовного дела Магдеевой Татьяне также сроком на один месяц 26 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист Мусатов задержан за мошенничество с биткоинами на $800 тысяч.

Читайте также

+9° Днём +9°
Ночью +4°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

19:03
«Друзьям» 25 лет! — Как сильно изменились звезды культового сериала 90-х
18:47
Суд арестовал до 12 ноября замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова
18:33
Путин включил Беглова в Совет безопасности как губернатора Петербурга
18:23
Шокирующее видео: Звезда соцсети TikTok Даниял Хан погиб в автокатастрофе
18:15
Видео гибели полицейского в Москве при задержании подозреваемого в получении взятки
17:59
Видео: диетолог опровергла миф о «двух литрах воды в день»

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
Маневрирование российского истребителя в ущелье Крыма сняли на видео с близкого расстояния
«Роза Сябитова!» Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев