В Москве днем в четверг, 19 сентября, по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержан заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов.

Мосолову и еще трем фигурантам уголовного дела, в том числе бывшему главе департамента Минкульта Владимиру Цветнову, предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Как стало известно 5-tv.ru Басманный суд арестовал до 12 ноября замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова. Чиновник стал фигурантом дела о хищении 20 миллионов при реставрации Соловецкого монастыря.

Днем здесь же была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Цветнову и еще одному фигуранту уголовного дела Магдеевой Татьяне также сроком на один месяц 26 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист Мусатов задержан за мошенничество с биткоинами на $800 тысяч.