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«Эталон красоты»: Лариса Вербицкая рассказала, как сохранить молодость

, 4:42 Фото 292

Секретами красоты телеведущая поделилась в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @larisa_verbitskaya

Телеведущая 59-летняя Лариса Вербицкая поделилась с подписчиками в Instagram своими секретами молодости и красоты.

«Сколько помню себя, неизменным остается уход за лицом. Я живу по собственно созданным правилам, которые сама же могу поменять», — написала знаменитость.

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Лариса Вербицкая отметила, что главное правило в уходе за кожей лица — это регулярность и правильная техника нанесения косметических средств, а вот марка, по ее словам, значения не имеет.

Instagram @larisa_verbitskaya

Поклонники поблагодарили телеведущую за ценные советы и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Для меня — эталон женской красоты»;

«Очень красивая и ухоженная!»

«Спасибо большое, Лариса, всегда восхищаюсь вами!»

«Какая вы красивая, нежная»;

«Невероятная, обольстительная, нежная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью.

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