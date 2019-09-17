«Эталон красоты»: Лариса Вербицкая рассказала, как сохранить молодость

Телеведущая 59-летняя Лариса Вербицкая поделилась с подписчиками в Instagram своими секретами молодости и красоты.
«Сколько помню себя, неизменным остается уход за лицом. Я живу по собственно созданным правилам, которые сама же могу поменять», — написала знаменитость.
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Лариса Вербицкая отметила, что главное правило в уходе за кожей лица — это регулярность и правильная техника нанесения косметических средств, а вот марка, по ее словам, значения не имеет.
Поклонники поблагодарили телеведущую за ценные советы и оставили ей множество комплиментов в комментариях.
«Для меня — эталон женской красоты»;
«Очень красивая и ухоженная!»
«Спасибо большое, Лариса, всегда восхищаюсь вами!»
«Какая вы красивая, нежная»;
«Невероятная, обольстительная, нежная», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Вербицкая поразила фанатов гибкостью.