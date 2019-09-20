«Люблю вас!» Павел Деревянко истосковался по супруге и детям

Павел Деревянко пожаловался поклонникам на тоску по возлюбленной. Об одолевших его чувствах актер рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав семейное фото.

Артист признался — он искренне любит свою работу, но напряженный график лишает его драгоценного времени с дочками и их матерью Дарьей Мясищевой. Любимую Деревянко называет своей женой — несмотря на то, что официально пара брак не заключала.

«Люблю вас сильно и скучаю!» — передал Павел своей семье.

Instagram @pablo_derevyanko

В комментариях поклонники подбадривают любимого актера. Фолловеры напомнили Деревянко, что свою работу он делает именно ради семьи и выразили уверенность в том, что жена и дети относятся к его отсутствию с пониманием и желают ему творческих успехов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Павел Деревянко прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе на Бали.